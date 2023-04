Augsburg

vor 16 Min.

Bei Tutti Frutti in Augsburg gibt es jetzt auch Hunde-Eis

Hundeeis, Eis für Hunde, Tutti Frutti am Judenberg, von links: Dieter Erhard mit Hund Filius, Christian Bagatella

Plus Die Eisdiele Tutti Frutti in der Altstadt hat Eis für Vierbeiner mit in ihr Programm aufgenommen. Das freut Tiere wie Hundehalter gleichermaßen.

Von Marian Erhard

Dieter Erhard, 62, betritt zusammen mit seiner deutsch-finnischen Bracke Filius die Eisdiele Tutti Frutti in der Pfladergasse. Er bestellt wie gewohnt für sich eine Kugel dunkles Schokoladeneis in der Waffel. Aber diesmal darf sich auch Filius freuen, denn für ihn wird erstmals eine Bestellung mit aufgegeben: eine Portion Hunde-Eis, serviert in einem kleinen Pappbecher.

Seit diesem Jahr hat Christian Bagatella, der die Eisdiele Tutti Frutti in der Augsburger Altstadt betreibt, das Hunde-Eis des Herstellers "Bello Eis" in sein Angebot mit aufgenommen. "Wir wollen als Eisdiele immer offen und kreativ bleiben. Wir bieten schon länger Eis an, das für jeden verträglich sein soll. Warum also nicht auch für Tiere", sagt er. Das Eis auf Reismilchbasis sollen laut Hersteller alle Hunderassen gut vertragen – verzichtet wird auf die für die Tiere schädlichen Inhaltsstoffe Weißzucker und Laktose.

