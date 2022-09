Augsburg

vor 17 Min.

Beim Augsburger Nordfriedhof soll eine neue Kleingartenanlage entstehen

Plus Während neue Kleingärten der Stadt auf sich warten lassen, soll in Oberhausen eine private Anlage entstehen. Wird das Angebot für normale Interessenten bezahlbar sein?

Von Eva Maria Knab Artikel anhören Shape

Die Nachfrage nach Kleingärten in Augsburg wächst und ist seit Corona noch einmal deutlich angestiegen. Gleichzeitig stagniert das städtische Angebot. Nun will ein Landwirt nördlich des Nordfriedhofs eine neue Kleingartenanlage errichten. Im Umweltausschuss wurden die Pläne am Montag einhellig begrüßt. Für das private Projekt gibt es jedoch mehrere Auflagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen