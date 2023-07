Beim Eserlauf heißt es: Rennen für den guten Zweck

Beim Eserlauf in Augsburg geht es nicht nur um gute Zeiten, sondern vor allem um die Unterstützung von Menschen in Lebenskrisen.

Sport treiben und dabei Gutes tun war am Wochenende beim Eserlauf angesagt. Alle Läuferinnen und Läufer, die hier an den Start gehen, erlaufen eine Spende, die dem Wohnprojekt Eser 21 des Diakonievereins Eserwall zugute kommt. Seit über 25 Jahren unterstützt der Verein junge Menschen in Lebenskrisen und hilft ihnen, wieder ein selbstständiges und stabiles Leben führen zu können.

Eserlauf in Augsburg wird wieder von Straßenfest begleitet

Untergebracht ist das Projekt mit therapeutischer Wohngemeinschaft und Nachsorgeplätzen am Eserwall, wo der Verein im Lauf der Jahre mehrere Wohnhäuser kaufen und für seine Zwecke umbauen konnte. An den Eserlauf schloss sich auch dieses Jahr wieder das Eserfest an, ein Straßenfest für Anwohner und Gäste, in dessen Rahmen auch kleine Gegenstände gekauft werden können, die in der Arbeitstherapie hergestellt wurden.