Beim Laientheater in Lechhausen gibt es ein Pfarrhaus voller Gerüchte

Das Kolping Theater Lechhausen führt "Die Apolloniaglocke" auf. Bei den Zuschauerinnen und Zuschauern kommt die bayerische Komödie sehr gut an. Besonders eine Figur sorgt für viel Gelächter.

Für ein Wochenende wurde die Pfarrei St. Elisabeth in Lechhausen zum Mittelpunkt von Klatsch und Tratsch. Unter der Leitung von Werner Ohnemus führte die Kolping-Theatergruppe an drei Terminen das Theaterstück "Die Apolloniaglocke" auf. Der bayerische Schwank in drei Akten von Erfried Smija handelt von dem Dorf Heindlberg und dessen Pfarrei St. Magdalena, die nach langer Zeit des Wartens endlich eine vierte Glocke bekommen soll. Diese Glocke ist aber ausgerechnet der heiligen Apollonia geweiht - dem Namen der Schutzpatronin vom "nicht gerade befreundeten" Nachbardorf Amming. Pfarrer Emmeram Niederberger, gespielt von Andreas Jakob, beauftragt fünf Dorfbewohner mit der Planung für die Glockenweihe. Kann das gut gehen?

Über sechs Wochen hat Spielleiter Werner Ohnemus mit der zehnköpfigen Besetzung für die Komödie geprobt. Mit den Personen hinter den Kulissen waren insgesamt 18 Personen am Werk. "Dieses Stück hat gut zu unseren Spielern gepasst und ist einfach lustig", erzählt der Spielleiter. Dass es sich bei dem Stück um eine katholische Pfarrei handle, sei aber Zufall gewesen. So wurde der Pfarrsaal von St. Elisabeth in das fiktive Pfarrhaus von Amming verwandelt - voll bis an den Rand mit Gerüchten, Witz und Lästerei.

Mehrere Hundert Zuschauer beim Kolping Theater in Lechhausen

In einer Aufführung konnten bis zu 130 Zuschauerinnen und Zuschauer zusehen, wie der chaotische Festausschuss im Pfarrhaus von Amming tagt. Bei Essen und Trinken wurden die Theatervorstellungen zum geselligen Beisammensein. Zu den restlos ausverkauften Vorverkaufskarten seien auch die Karten der Abendkasse schnell vergriffen gewesen, erklärt Spielleiter Ohnemus.

Die zehn Schauspielerinnen und Schauspieler sorgten für viele Lacher im Publikum. Besonders der ausgelassene Mesmer Girgl (gespielt von Sebastian Fischer) wusste das Publikum zu überzeugen. Im Festausschuss ließ er neben den Dorftratschen Resi Reitmoser, Apollonia Brandl und Hildegard Brandl keine Gelegenheit aus, sein Schnapsglas zu füllen. So richtig verheerend wurde die Lage in Haindlberg aber erst, als herauskam, dass der Name der Glocke eines Nachts heimlich herausgeschliffen wurde. Dazu hat auch noch Resis Tochter Eva ein Techtelmechtel mit Franz Bacher aus dem verfeindeten Amming. Die ausgleichende Agnes Lampl (Uschi Magnus) und Pfarrer Niederberger hatten alle Hände voll zu tun, die Situation zu retten.

Spielleiter: "Wir haben ein treues Theaterpublikum"

"Wir haben ein treues Publikum", sagt Spielleiter Ohnemus. Viele Besucher kämen seit etlichen Jahren zu den Theateraufführungen von Kolping. So auch Jürgen Appel, der seit 40 Jahren Kolpingmitglied ist. Was ihn besonders stolz macht: "Die Schauspieler geben sich ganz dem Theater hin und das ohne jeden Hänger.“ Solche Veranstaltungen würden dem Verein viel Leben verleihen. Auch Bernhard Beh kommt seit vielen Jahren ins Kolping Theater. Die Geschichte um die rivalisierenden Gemeinden habe ihm sehr gut gefallen.

Nach Spielleiter Ohnemus ist das Kolping Theater Lechhausen eine der etablierten Theatergruppen in Augsburg. Als Mitglied im Verband bayerischer Amateurtheater sei es der Theatergruppe wichtig, eine gute fachliche Darstellung zu bieten. "Aber jeder muss sich wohlfühlen", so Ohnemus. Die Gruppe sei wie ein eingespieltes Team, manche Spieler engagierten sich schon seit Jahrzehnten. Ohnemus selbst leitet die Gruppe seit 1993 und sieht sie als eine Familie. Wer eine der drei Aufführungen gesehen hat, dürfte sich prächtig amüsiert haben. Zum Glück ist bei den echten Glocken von St. Elisabeth in Lechhausen alles in Ordnung. Wie Apollonia Brandl aus dem Theaterstück sagen würde, wäre alles andere nämlich "verheerend"!