Beim Martinsumzug in der Fuggerei lässt ein Pferd die Kinder staunen

In vielen Orten fanden zuletzt die beliebten Martinsumzüge statt. Sehr stimmungsvoll war es in der Jakobervorstadt.

An vielen Orten im Augsburger Stadtgebiet fanden in den zurückliegenden Tagen Martinsumzüge statt. Die Freude bei den kleinen Teilnehmern war groß, wenn sie mit ihren Laternen durch die Straßen zogen. Sehr stimmungsvoll war es dieses Wochenende in der Fuggerei. Die evangelische Gemeinde St. Jakob hatte auch ein Pferd organisiert, das am Umzug teilnahm. Den Ursprung haben die Laternenumzüge im Christentum, da das „Licht“ in der Bibel einen großen Stellenwert hat - es symbolisiert die Heiligkeit Gottes und Jesu, heißt es. (AZ)