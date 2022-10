Augsburg

05:30 Uhr

Beim Parteitag der CSU in Augsburg wird nichts dem Zufall überlassen

Plus Seit sieben Monaten plant die Messe Augsburg den CSU-Parteitag. Organisatorisch ist das eine Herausforderung. Am Ende muss alles sitzen.

Das Handy von Heike Schmid klingelt am Donnerstagvormittag ununterbrochen. Die 36-Jährige hat bei der Messe Augsburg die Projektleitung für den Parteitag der CSU, der am 28. und 29. Oktober in Augsburg stattfindet. Während am Freitag und Samstag wohl CSU-Chef Markus Söder und Friedrich Merz, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, begehrte Gesprächspartner sein werden, steht an diesem Vormittag Heike Schmid im Fokus. Seit sieben Monaten plant und organisiert sie mit ihrem Team und in enger Absprache mit der Partei das Event. Bei ihr laufen alle Fäden zusammen. Am Donnerstag beim Aufbau zeigt sich schließlich, ob bei den Planungen im Vorfeld alles beachtet worden ist und nun tatsächlich ein Rädchen ins andere greift.

