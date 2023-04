Augsburg

vor 48 Min.

Beinahe wäre auf dem Plärrer der Champagner knapp geworden

Plus Auf dem Augsburger Plärrer ist Champagner beliebt, doch der ist weltweit knapp geworden. Wie es zum Mangel kam und wie Plärrer-Wirte gegen den Engpass vorgehen.

Von Fridtjof Atterdal Artikel anhören Shape

Auch auf dem Plärrer, eigentlich ein Fest für Biertrinker, steht Champagner hoch im Kurs. An der Schalleralm im Schaller-Bierzelt hat sich das Luxusgetränk neben Klassikern wie Kellerbier, Cuba-Libre und Gin Tonic zu einem der beliebtesten Getränke entwickelt. Doch damit der Kühlschrank von Harry Winderl den ganzen Plärrer über gut gefüllt ist, musste der Gastronom größere Anstrengungen aufwenden. Champagner ist knapp geworden – nicht nur auf dem Plärrer.

"Als wir hier angefangen haben, ist vielleicht mal eine Flasche Champagner am Wochenende weggegangen – mittlerweile sind es Dutzende", sagt Alm-Chef Winderl. Doch bei den letzten beiden Plärrern wären seine Gäste beinahe auf dem Trockenen gesessen, hätte er nicht Kreativität bei der Beschaffung bewiesen. "Ich habe übers Internet in ganz Deutschland die Restbestände aufgekauft", berichtet Winderl. In diesem Jahr hatte er bereits im Herbst damit begonnen, bei seinem exklusiven Lieferanten Moet alle Flaschen zu ordern, die er bekommen konnte. "Die letzten Magnum-Flaschen 'Moet Ice' sind immer noch nicht gekommen – ich hoffe, dass sie in den nächsten Tagen eintreffen", so Winderl.

