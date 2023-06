Lechhausen dient als Beispiel: Was Augsburgs Stadtteilen zu schaffen macht

Danke, genau diese Frage wollte ich auch gerade stellen. Ist damit gemeint, dass der Betreiber des Geschäfts "Ausländer" ist oder dass dort im Ausland gefertigte Waren angeboten werden. Letzteres dürfte in jedem Geschäft passieren, denn unser Unterhaltungselektronikschrott ist ja Made in China, Taiwan und Co. Kleidung wird irgendwo in Bangladesh oder Vietnam zusammengenäht und auch Lebensmittel haben oft eine weite Reise hinter sich.

Ein Satz wie "Die Zahl von ausländischen Geschäften nimmt zu." hört sich für mich leider wie ein Rücksturz in eine dunkle Vergangenheit an.

