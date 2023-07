Bejubelt und abgelehnt: Auftritt von Reizfigur Maaßen sorgt für Aufsehen

Plus Der umstrittene Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen tritt in Augsburg auf. Er bekommt Zuspruch, stößt aber auch auf Widerstand – sogar vom Gastgeber.

Ein paar Jugendliche sitzen beim Essen und sind verdutzt. Mehr als 100 Menschen stehen im Innenhof des Kolpinghauses, draußen in der Frauentorstraße hat sich eine Demo mit ein paar Dutzend Teilnehmern formiert, Polizeibeamte sind im Domviertel unterwegs. " Maaßen?", fragt einer der Jugendlichen. Kenne er nicht. Damit ist er hier aber eine Ausnahme. Denn die meisten, die an diesem Abend zum Kolpinghaus gekommen sind, sind wegen Hans-Georg Maaßen hier - ob für oder gegen ihn.

Maaßen und Augsburg und Kolpinghaus, da war schon einmal etwas. Im November 2019, rund ein Jahr nach seiner Absetzung als Verfassungsschutz-Chef, sprach der umstrittene CDU-Politiker in einem Saal der Stiftung. Veranstalter war damals der CSU-Ortsverband Inningen, was heftigen parteiinternen Zwist auslöste.