Bekiffter Autofahrer verursacht Unfall und muss ins Gefängnis

Plus Ein junger Mann gerät in der Rosenaustraße in Augsburg auf die Gegenspur und prallt mit einem Auto zusammen. Hinter dem Unfall steckt eine Drogengeschichte.

Malik M. fährt gerade von seiner Spätschicht nach Hause, als ihm in der Rosenaustraße ein Golf auf seiner Spur mit erhöhter Geschwindigkeit entgegenkommt und in sein Auto prallt. Das Fahrzeug des 59-Jährigen wird zum Totalschaden. Malik M. (Name geändert) hat Glück, er erleidet "nur" ein Halswirbeltrauma und eine Verletzung am Arm. Der Unfallfahrer ist ein 27-Jähriger, der an diesem Tag frisch aus einer Entzugsklinik kommt – und trotzdem berauscht ist. Er begeht Fahrerflucht. Nun kam es vor dem Augsburger Amtsgericht zum Prozess, der mit einer Gefängnisstrafe endete.

Cannabis-Konsum des 27-jährigen Mannes begann früh

In Handschellen wird der Angeklagte in den Gerichtssaal geführt. Der gelernte Maler und Lackierer aus Lechhausen sitzt in der JVA Kaisheim ein, hat bereits ein anderes Strafverfahren am Hals. Bei den Behörden ist Robert D. (Name geändert) längst einschlägig bekannt. Wie sich während der Verhandlung unter Vorsitz von Richterin Beate Christ herausstellt, hat der Augsburger einiges auf dem Kerbholz.

