Augsburg bekommt ein Römermuseum - wenn auch nur für kurze Zeit

Bis es in Augsburg wieder ein Römermuseum geben wird, das diesen Namen aufgrund seiner Größe und Präsentationsmöglichkeiten verdient, werden noch einige Jahre vergehen. Dafür wird im Frühjahr 2029 eine Archäologische Landesausstellung im Glaspalast eröffnet, die die Bedeutung der einstigen Provinzhauptstadt Augusta Vindelicum sowie das Leben dort beleuchtet. Zwei Römerstädte der Region arbeiten dafür zusammen. Für einige Augsburger Funde birgt das Projekt besondere Chancen.

Zwei Orte, zwei Schwerpunkte - so könnte man die Landesausstellung 2029 in Kurzform zusammenfassen. Denn Augsburg und Kempten „werfen“ für das Projekt zusammen. Konkurrenten sind die beiden Römerstädte nicht: „Während wir in Augsburg eine hervorragende Sammlung haben, die hinter Köln und Trier nicht zurücksteht, gibt es in Kempten noch erlebbare Ruinen“, erklärt Dr. Christof Flügel, Projektleiter der Archäologischen Landesausstellung. Seit Oktober 2024 arbeitet er mit seinem Team am Konzept.

Römerausstellung: Es geht um die Menschen und das Leben in der Stadt

Unter dem Überbegriff „Römerwelten“ geht es in den beiden Austragungsorten jeweils um unterschiedliche Aspekte des Lebens in einer römischen Stadt. Augsburg als einstige Handelsmetropole im römischen Reich mit Stadthalterpalast und Markthalle wird unter dem Motto „Metropole der Macht“ vorgestellt. Flügel wir Augsburgs einst zentrale Rolle als Provinzhauptstadt anhand verschiedener Funde aus Augsburger erklären. In Kempten als erster römischer Stadt am Alpenrand will die Ausstellung Besuchern unter dem Motto „Eine Stadt wie Rom“ erläutern, was eine römische Stadt ausmachte und wie die Menschen dort lebten. Überhaupt die Menschen...

Der bedeutende römischen Silberschatz mit knapp 5600 Silbermünzen, der vor einiger Zeit in Augsburg gefunden wurde, soll 2029 in der Landesausstellung gezeigt werden. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivfoto)

Sie sollen in beiden Städten die Hauptrolle spielen, denn das ist, sagt Christof Flügel, das Besondere an der Landesausstellung 2029: „Es geht nicht um das Militär, sondern das zivile Leben im Römischen Reich.“ Einige Funde aus Augsburg werden für die Landessausstellung erstmals wissenschaftlich erforscht. Unter anderem läuft aktuell ein Projekt, das die Farbigkeit römischer Grabsteine erforscht, die in Augsburg gefunden wurden. Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit werden dann im Rahmen der Landesausstellung präsentiert. Auch einige Stücke, die bislang in den Depots schlummerten, werden 2029 erstmals gezeigt. Ergänzt werden diese Funde mit Ausstellungsstücken aus anderen wichtigen Römersammlungen Deutschlands.

Als dritter, wenn auch nicht ganz gleichwertiger Partner, ist die Stadt Straubing im Boot: Dort wird unter dem Titel „Leben am Rande des Imperiums“ das Leben an der Militärgrenze Roms nachgezeichnet. Im Gegensatz zur Ausstellung in Kempten und Augsburg richtet das Gäubodenmuseum Straubing diese Schau allerdings auf eigene Regie und ohne finanzielle Unterstützung des Freistaats aus. Flügel sieht sie dennoch als wichtige Ergänzung und interessantes Kontrastprogramm zum Angebot in den beiden anderen Kommunen.

Landesausstellung 2029: Das ist der Termin

Die Archäologische Landesausstellung in Kempten und Augsburg wird vom 24. März bis 4. November 2029 dauern, Ausstellungsort in Augsburg ist das H1 im Glaspalast. Die Stadt Augsburg erhofft sich von diesem Projekt einen Impuls für die künftige Präsentation des römischen Erbes in Augsburg: Aus eigenen Mitteln kann die Stadt den Neubau eines neuen Römermuseums derzeit nicht leisten. Aktuell ist die Stadtregierung deshalb in Verhandlung mit dem Freistaat. Sowohl Ministerpräsident Markus Söder als auch Kunstminister Markus Blume hatten vor einiger Zeit signalisiert, sich eine Zusammenarbeit mit Augsburg vorstellen zu können. Wie diese aussehen könnte, wird aktuell in Gesprächen erarbeitet.

Eine Rolle wird dabei auch spielen, wo ein neues Römermuseum in Augsburg entstehen könnte. Der Standort Predigerberg - dort, wo in der Dominikanerkirche bislang das Römermuseum untergebracht war - ist eine Option. Auch die ehemalige Justizvollzugsanstalt in der Karmelitengasse (Domviertel) sowie die sogenannte Basilika der ehemaligen Kammgarnspinnerei direkt gegenüber dem Zentraldepot der Augsburger Stadtarchäologie sind laut Kulturreferent Jürgen Enninger mögliche Standorte.