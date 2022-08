Bella Augusta! So viel Italien steckt in Augsburg

Augsburg ist die nördlichste Stadt Italiens. Diesen Spruch hört man oft. Aber stimmt er auch? Eine Spurensuche.

Ach, Italien! Jetzt, in den Sommerferien, packen wieder viele Augsburgerinnen und Augsburger das Auto voll und fahren Richtung Sehnsuchtsort, an den Gardasee etwa, an die Adria oder noch weiter in den Süden. Doch auch wer daheimbleibt, muss nicht auf Dolce Vita verzichten. Denn in Augsburg ist mehr als nur ein bisschen Italien versteckt. In den Fassaden und Kunstsammlungen oder in den vielen Restaurants und Cafés.

