Bella Göggingen: Notte Italiana macht Station im Park beim Rathaus

Die "Notte Italiana" gehört zu den beliebtesten Festen in Augsburg. In diesem Jahr warten Neuerungen auf Besucher. Was den Organisatoren wichtig ist.

Die "Notte Italiana", die Italienische Nacht, gehört in Göggingen zu den beliebtesten Festen in Augsburg. An zwei Abenden im Juli verwandelt sich der Park beim Gögginger Rathaus in ein kleines Stück Italien - mit italienischen Weinen, Speisen und Musik mit viel Schmalz. In diesem Jahr ist es am Freitag und Samstag wieder soweit. Zudem wird ein kleines Jubiläum gefeiert.

Seit 20 Jahren gibt es die Italienische Nacht, auch wenn heuer erst die 17. Veranstaltung ansteht. "Wir haben mal einen Zwei-Jahres-Turnus probiert und dann war da ja noch die Corona-Pandemie", sagt Dieter Kleber, Vorsitzender der Unternehmervereinigung "Wir in Göggingen" (Wig). Kleber war von Anfang an dabei. Was als kleines Fest der Wig begann, hat sich zu einem zweitägigen Ereignis ausgewachsen.

Die Notte Italiana ist immer gut besucht. Foto: Peter Fastl (Archivbild)

Wie lässt sich der Stadtteil beleben, war schon 2003 die Frage, welche die gerade gegründete Unternehmervereinigung umgetrieben hat, erinnert sich Kleber an die Anfänge. Neben der Idee eines Weihnachtsmarktes - der seitdem ebenfalls nicht mehr aus dem jährlichen Kalender von Göggingen wegzudenken ist - sollte es eine Nacht wie in Italien werden, für die Menschen aus Göggingen und der ganzen Stadt. "Ursprünglich war geplant, jedes Jahr ein anderes Land zu feiern - angefangen mit Italien", so Kleber. Doch als dann die Leute begeistert auf den Tischen tanzten, sei klar gewesen - es bleibt bei Italien. "Ich weiß noch, wie überrascht ich war, als plötzlich so viele Leute kamen und mit uns gefeiert haben", erinnert sich Kleber.

Der erste "Star" der Veranstaltung war Dominico Salerno

Der "Star" des ersten Abends, der die Gäste so begeisterte, war der italienische Sänger Domenico Salerno. Nach ihm kamen viele weitere Künstler, seit einigen Jahren sorgt die Italo-Band "G2" für die Stimmung auf dem Fest. "Die Musik ist für das Fest unheimlich wichtig, und "G2" spielt genau die richtige Mischung", findet Kleber. Ab und an findet sich auch ein Musiker, der unangekündigt durch die Reihen läuft, und die Menschen unterhält. "Ich erinnere mich an eine junge Frau, die zwischen den Feiernden stand und eine italienische Arie sang. So still habe ich die Feiernden noch nie erlebt - das war ein Gänsehaut-Moment."

Auch in diesem Jahr sorgt die Band "G 2" für gute Stimmung - auch auf der Tanzfläche. Foto: Peter Fastl

Das Konzept der Notte Italiana hat sich in 20 Jahren nicht verändert. Gögginger Firmen und Vereine richten das Fest gemeinsam aus - wichtig sei auch die Jugend, die sich bei verschiedenen Aktivitäten wie der Hüpfburg engagiert und auch mit einem eigenen Stand vertreten ist, so Kleber. Es gibt italienische Speisen und Weine - und wer mag, bekommt auch Bier. "Wir hatten ursprünglich geplant, nur Wein auszuschenken, aber das haben wir ganz schnell wieder verworfen", erinnert sich der Organisator. In diesem Jahr gibt es gleich zwei neuer Bierlieferanten - neben Riegele ist dieses Jahr die kleine Bio-Craftbier-Brauerei "Rotes Pony" aus Bergheim mit dabei. Neu ist auch der Bar-Betreiber - die Cocktails kommen von Leo Dietz und dem Peaches Team.

"Wir lernen in jedem Jahr dazu", sagt Kleber. So habe man sich in diesem Jahr entschieden, eine größere Auswahl an Weinen zuzulassen. In früheren Jahren verkauften alle Gastronomen den gleichen Wein - heuer verlässt man sich auf die Expertise der Gastwirte und sie können ihre eigene Weinauswahl anbieten. "Wir denken, die Vielfalt wird ankommen."

Es gibt wieder viel Programm

Neben den kulinarischen und musikalischen Genüssen gibt es wieder viel Programm. So können Besucher wieder gegen eine Spende an die Freiwillige Feuerwehr mitdem Hubwagen der Firma Eser 30 Meter über den Dingen schweben. Es gibt eine Tombola von der katholischen Jugend, in der unter anderem eine mehrtägige Berlinreise und Einkaufsgutscheine zu gewinnen sind. Auf die jungen Gäste warten unter anderem die Wig-Hüpfburg, Kinderschminken und Ballspiele mit dem TSV Göggingen.

Mit dem Kranwagen kann man über den Dingen schweben. Foto: Peter Fastl

Wer auf der Notte Italiana sicher einen Sitzplatz für sich und seine Freunde oder Familie haben möchte, kann sich Tische reservieren lassen. Das kostet 20 Euro und geht unter der Email-Adresse vorstand@wir-in-goeggingen.de. Für Firmen, die Kunden oder Mitarbeiter einladen wollen, gibt es heuer Gutscheine, die mit Rechnung beglichen werden. Die Kontakt-Email dafür ist dieselbe.

Die Italienische Nacht 2023 beginnt am Freitag, 7. Juli, ab 18 Uhr. Am Samstag, 8. Juli, geht es ab 15 Uhr im Park beim Gögginger Rathaus los.