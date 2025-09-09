Autofahrer aufgepasst: Augsburg startet Testlauf mit Tempo 30 in der Innenstadt

Autofahrer, die in Augsburgs Innenstadt unterwegs sind, müssen sich umstellen. Auf einer wichtigen innerstädtischen Verbindung gilt demnächst Tempo 30 – zunächst für ein Jahr.
Es ist der Abschnitt zwischen Staatstheater am Kennedyplatz und dem Jakobertor in der Jakobervorstadt. Die Regelung gilt ab Dienstag, 16. September, doch die Vorboten sind bereits wahrzunehmen. Markierungsarbeiten fanden an einigen Stellen bereits statt. Zudem weisen Schilder auf eine geänderte Verkehrsführung hin. An der Kreuzung Karlstraße, Karolinenstraße stehen eigens neue Ampeln. Die Stadt Augsburg erläutert, was es damit auf sich hat.
Bei Tempo 30 in der Innenstadt handelt es sich um einen einjährigen Testlauf. Die Geschwindigkeitsreduzierung gilt ab Mitte September zwischen Theater und der Einmündung Langes Sächsengäßchen in der Jakobervorstadt ganztägig. Eine Unterscheidung wird vorgenommen: Zwischen Sächsengäßchen und Jakobertor gilt Tempo 30 zwischen 22 Uhr und sechs Uhr am Morgen. Lärmbelastung und Sicherheit werden von der Stadt als Gründe genannt, warum man den Testlauf starte. Verkehrspolitisches Ziel sei darüber hinaus, eine „Grüne Welle“ in der Innenstadt zu schaffen.
Parallel zum Tempo-30-Versuch gibt es einige Verbesserungen für Radfahrer. Wer in diesen Tagen in der Innenstadt unterwegs ist, hat die laufenden Arbeiten registriert. Der größte Umbau vor der Umstellung betrifft den Knotenpunkt an der Karolinenstraße. Hier stehen neue Ampeln. „Hier musste eine provisorische Ampel aufgestellt werden, damit die Straßenbahn und alle anderen Verkehrsteilnehmenden sicher queren können“, heißt es aus dem Baureferat. Zu den Kosten der Umstellung gibt es keine weiteren Angaben.
Stadt Augsburg plant einjährigen Testlauf für Tempo 30
Die Stadt möchte den Versuch ein Jahr lang laufen lassen. So wurde es frühzeitig kommuniziert. Während der Testphase sollen nicht nur die Geschwindigkeitsdaten ausgewertet werden. Vorgesehen sind Verkehrszählungen. Man werde auch prüfen, so die Stadt, ob Ortskundige womöglich Ausweichstrecken vermehrt nutzen. Untersucht würden ferner die Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr. Auch für Busse gilt Tempo 30.
Stand heute soll nach einem Jahr die Entscheidung getroffen werden, ob das Projekt dauerhaft umgesetzt werde. Man werde dann aber auch schauen, ob es an manchen Stellen Änderungsbedarf gebe. Über Tempo 30 in der Innenstadt wurde sehr lange diskutiert. Die Frage, wie der Verkehr in der Grottenau gestaltet werden soll, ist ein Dauerbrenner. Die derzeit vierspurige Autostraße entstand in einer Bombenschneise nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie zerschneidet die Innenstadt.
Damit man diese Verkehrsaxe nicht mehr benutzt gibt es als Alternativ das Ganze großräumig zu umfahren die Autobahn. Neusäss oder Gersthofen auffahren- Augsburg Ost oder Friedberg wieder abfahren oder umgekehrt. Dann haben die Bewohner im ausgewiesenen Bereich vor Durchgangsverkehr ihre Ruhe, dafür gehen potentielle Kunden woanders einkaufen. Trägt auch zur Beruhigung bei. Und die Unfallgefahren sinken auch; dafür mehr Fahrrad- und E-SCooter Betrieb aber das sind ja die Guten.
Wie Sie nie müde werden, das zu wiederholen, machen Sie das doch eh schon? Wozu also diese ständige Leier von Ihnen?
Niemand muss die Innenstadt meiden, weil die Durchfahrt hier künftig 1 Minute länger dauert. Die Grüne Welle wird ja angepasst, sodass man auch weiterhin flüssig durchkommt, wenn man sich an die neue Höchstgeschwindigkeit hält.
Die paar Ü50-Anhänger, die motorisch nicht in der Lage sind, sich in der Innenstadt beim "Shopping" mit 30km/h zu bewegen, können dann gern bei 120 auf der A8 die (Dreck-)Sau rauslassen.
Ich hoffe ja weiterhin, dass sich diese Straße noch vor dem Jahr 2500 in ein autofreies Stück Augschburg verwandelt, mit Tramgleisen und Grün. Sh*tstorm in 3... 2... 1...
Es ist Verantwortungslos wie mit unseren Steuergeldern umgegangen wird. Wenn man das Geld in die Renovierung von Schulen stecken würde hätte es eine Zukunft.
So schaut's aus! Vollkommen richtig! Interessiert in der Stadtverwaltung nur niemanden!
Mehr Klimaschutz, weniger Lärmbelastung - das hat Zukunft! Gerne noch mehr innerstädtische 30er-Zonen!
>>Der größte Umbau vor der Umstellung betrifft den Knotenpunkt an der Karolinenstraße. Hier stehen neue Ampeln. „Hier musste eine provisorische Ampel aufgestellt werden, damit die Straßenbahn und alle anderen Verkehrsteilnehmenden sicher queren können“, heißt es aus dem Baureferat. << - Das ging doch vorher auch schon? Und die Vorrangschaltung der Tram ist damit dann auch weg?
Der Witz dabei ist, dass e-Autos bis 30km/h Geräusche machen müssen, damit sie drunter gehört werden. Das sind die sogenannten AVAS, aber ab 30km/h dann nicht mehr. Bei Verbrennern kann ich es verstehen, nur ist es schlicht nicht möglich unterschiedliche Geschwindigkeiten zu erlauben.
...und die Realität bei der Geschwindigkeit-Vorgabe ist doch grundsätzlich: Die meisten fahren tendenziell (leicht) schneller als erlaubt, aber dann halt 35-40 anstatt 60Km/h. Außer sie realisieren irgendwann, dass das mit der grünen Welle so nicht funzt!
Ich denke das die Maßnahme gut ist um Profilierungsfahrzeuge und (geistige)Fehlzündungen der Fahrer zu minimieren. Da ist dann ganz schnell der Lappen weg.
Diese Zielgruppe erreichen sie mit solchen Maßnahmen gar nicht. Wer auf der B17 mit 180 durch den 60er Bereich fährt oder die Maxstr. hoch und runter mit Klappenauspuff fährt, wird sich von Schildern nicht beeindrucken lassen. Kontrollen finden ja nur im homöopathischen Bereich statt.
Gerne mit Blitzer, vielleicht hilft 1 Monat Fußbetrieb zu geistigen Genesung. Diese Therapieform ist bei 30km/h schneller zu bekommen :-)
Diese Maßnahme ist nur ein weiterer Irrsinn, den die schwarz-grüne Stadtregierung kostenträchtig zu Lasten uns Steuerzahlern umsetzen wird, obwohl man schon mit fast einer halben Milliarde verschuldet ist! Und keiner muß sich mehr wundern, wenn die AfD nach den Kommunalwahlen am 08.03.2026 den OB stellen wird, wenn die "Etablierten" derartig überflüssige "Versuche" starten! Mit den üblichen Totschlag-Argumenten "Verkehrssicherheit erhöhen", "Lärmbelästigung senken", "Grüne Welle" wird etwas gestartet, das verkehrstechnisch nur im Chaos enden kann. Geringeres Tempo bedeutet mehr Fahrzeuge in geringerem Abstand hintereinander. Unfallgefahr und Lärm werden steigen, anstatt zurückzugehen. Und der bayerische Landesvater, der doch so gerne erratisch über die Grünen herzieht, hält - wieder einmal - den Mund.
Kann ihren Kommentar nicht nachvollziehen. Schauen Sie nach Bawü, dort ist in den allermeisten Ortschaften schon längst die Zone 30 eingeführt. Tempo 30 in der Stadt macht Sinn. Lärm- und Klimaschutz. Eine vernünftige Umsetzung der Verkehrsberuhigung. Danke Stadt Augsburg!
Hallo Herr Hoecherl, jetzt mal ganz ehrlich zwischen zwei ver.di-Mitgliedern: Sie können das verkehrspolitisch "grüne" Ba-Wü doch nicht mit Bayern gleichsetzen, oder? Die würden ja am liebsten auch auf den Autobahnen 30er-Zonen einführen... So, wie z. B. auf dem A96-Abschnitt zwischen Leutkirch und Wangen, wo bei Nässe auf 80 reduziert wird - ohne erkennbaren Grund. Das ist eine relativ neue, sehr gut ausgebaute Autobahn-Teilstrecke, die auch nicht durch hohe Unfallzahlen auffällig wurde. Das ist in meinen Augen reine Bürger-Gängelung! Und genau so sehe ich es auch für die Grottenau, denn schon jetzt ist doch ausgemachte Sache, welches Ergebnis man uns nach dem "Versuch" präsentieren wird: Es ist alles wunderbar gelaufen, alle sind hoch zufrieden, wir setzen das jetzt in der gesamten Stadt um! Basta! Da kann ich nur sagen: Bananenrepublik! Wehret den Anfängen!
Stimmt Herr Höcherl - eine in BaWü lange praktizierte innerstädtische Geschwindigkeits- und Verkehrssteuerung. Da auch quasi an sämtlichen Ortstein- und Ausfahrten stationär Blitzer sind, halten sich die Leute meistens auch dran...obwohl allein schon ein wacher menschlicher Verstand dafür ausreichen sollte.
Welch eine undurchdachte unlogische und unangepasste Maßnahme wird denn hier durch die Verantwortlichen wieder praktiziert. Andere Städte, wie z.B. Berlin, nehmen viele Tempo 30 Einschränkungen wieder zurück. Und in Augsburg? Wird fleißig weiter getestet. Nur leider ohne Sinn und ohne Notwendigkeit.
"Andere Städte, wie z.B. Berlin, nehmen viele Tempo 30 Einschränkungen wieder zurück." Das ist nur die halbe Wahrheit: "Als Ausgleich will der Senat nachts Tempo 30 auf vielen Hauptstraßen einführen – zwischen 22 und 6 Uhr auf insgesamt 230 Kilometern." (https://www.adfc.de/neuigkeit/berlin-will-tempo-30-zuruecknehmen)
Nachts zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr auf Tempo 30 reduzieren. Hat sehr viel von Logik und Sinnhaftigkeit. Da sind natürlich die meisten Straßenbenutzer unterwegs.
Sind sie natürlich nicht, Herr Xanter, da haben Sie vollkommen Recht. Sie liegen in ihrem Bett und freuen sich, dass es draußen nicht mehr so laut ist ;-)
Mit Technik kenne ich mich nicht so aus. Aber kann es nicht sein, dass man dann als Anwohner mehr oder länger etwas von den Fahrzeugen mit einem besonders lauten Auspuff hat?
Nein, eigentlich hat das sehr viel Logik. Andere Städte die sehr viel Tempo 30 eingeführt haben, haben keine Verkehrstoten mehr und deutlich weniger schwerverletzte. Wollen Sie weiter Verkehrstote und unsere Kinder gefährden?
