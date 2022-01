23-Jähriger täuscht Unfallflucht vor

Der Autofahrer erstattete Anzeige bei der Polizei. Nun muss er sich wegen Vortäuschens einer Straftat verantworten.

Einen vermeintlichen Verkehrsunfall hat ein 23-Jähriger bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd angezeigt. In den späten Abendstunden am Freitag hatte sich nach ersten Angaben des Mannes ein Verkehrsunfall in der Diebelbachstraße ereignet, bei dem ein unbekannter Fahrzeugführer ihm die Fahrspur geschnitten habe. Deshalb sei der 23-Jährige ausgewichen, dabei von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrsschild geprallt. Laut Polizei räumte der Mann jedoch später ein, dass sich tatsächlich kein Verkehrsunfall ereignet hatte. Er muss sich nun wegen Vortäuschens einer Straftat verantworten. (eva)