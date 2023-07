Was wollten die Männer im Innenhof?

Zwei Männer parken einen VW in Augsburg-Bergheim in einem Innenhof - und verhalten sich auffällig. Wollten sie das Gebäude auskundschaften? Die Polizei ermittelt.

Zwei Männer haben am Sonntag nach Zeugenaussagen möglicherweise den Innenhof eines Anwesens in Bergheim ausgekundschaftet. Zu einem Einbruch kam es zwar nicht, die Polizei ermittelt aber wegen Hausfriedensbruchs - und bittet um Hinweise. Den Angaben zufolge wurde gegen 19.15 Uhr ein silberner bzw. grauer VW im Innenhof des Grundstückes im Bereich der 10er-Hausnummern der Hauptstraße abgestellt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich möglicherweise um einen Passat, so die Polizei. "Der VW war mit zwei Personen besetzt, welche den Hof sowie den Kellereingang auffällig inspizierten", heißt es von den Ermittlern. Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben: Der erste Mann soll etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und zwischen 30 und 35 Jahre alt sein. Er soll eine normale Statur und "südosteuropäisches Aussehen" haben, so die Polizei, zudem trug er kurze blonde Haare und einen schwarzen Vollbart. Bekleidet war er mit einem mintgrünen T-Shirt mit weißer Aufschrift, kurzer Jeanshose, schwarzen Schuhen und einer schwarzen Bauchtasche um die Hüfte sowie einer Armbanduhr am rechten Handgelenk. Der zweite Mann war den Zeugenaussagen zufolge ebenfalls etwa 1,80 Meter groß und zwischen 30 und 35 Jahre alt, er soll kurze schwarze Haare sowie einen Dreitagebart haben. Er trug laut Polizei wohl ein weißes T-Shirt, eine kurze beige Hose, schwarze Turnschuhe, weiße Sneakersocken, eine schwarze Hängetasche und eine Armbanduhr am linken Handgelenk. Hinweise zu den unbekannten Personen und dem VW nimmt die Polizei unter 0821/323-2710 entgegen. (jaka)