Augsburg

Berliner Autofahrer wird in Augsburg geblitzt und zieht vor Gericht

Einer der Super-Blitzer steht an der Friedberger Straße in Höhe der Localbahn.

Plus Ein 66-jähriger Autofahrer aus Berlin wird in Augsburg von einem der "Superblitzer" erwischt. Weil er die Geldbuße nicht zahlen will, kommt es zum Prozess.

Schlechte Kunde aus dem Augsburger Amtsgericht für einen 66-jährigen Autofahrer aus Berlin: Sein Widerspruch gegen einen vom "Superblitzer" in der Friedberger Straße polizeilich festgestellten Rotlichtverstoß wurde vom Gericht abgewiesen, es bleibt bei einer Geldbuße von 500 Euro und einem Monat Fahrverbot. Weil der Beschuldigte laut Fahreignungsregister bereits mehrere ähnliche Verstöße begangen hatte, könnte ihm jetzt gar der Entzug seiner Fahrerlaubnis drohen.

