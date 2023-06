Bernd Beigl kandidiert für die V-Partei

Die Veganer-Partei hat ihre Direktkandidaten für die Augsburger Stimmkreise nominiert.

Die V-Partei hat jetzt ihre Kandidaten für die Landtagswahl nominiert. Im Augsburger Osten tritt Bernd Beigl, 55, als Direktkandidat an. Beigl wurde in Augsburg mit seiner Fahrradrikscha und dem Integrationsprojekt "Kulturküche" bekannt. Zuletzt war Beigl in Afrika unterwegs, wo er den Bau von Schulen unterstützt. "Demut und Respekt gegenüber der Erde mit all ihren Geschöpfen ist mir wichtig", so Beigl. Wichtig sei aber auch, dass der soziale Aspekt stärker berücksichtigt werde.

Im Augsburger Westen hat die Partei Natalie Brugger als Kandidatin aufgestellt. Brugger organisierte zuletzt eine Demonstration vor dem Rathaus gegen ein Tierversuchslabor an der Uniklinik. „Leben und Leben lassen nehme ich wörtlich. Seit meiner Jugend setze ich mich für den Schutz der Tiere ein, habe Hunde aus Tötungsstationen geholt und verpflegt, war in Tierheimen und Gnadenhöfen aktiv", so die 39-Jährige. (skro)