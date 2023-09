Berni und Lisa McQueen haben in St. Peter kirchlich geheiratet

Sechs Jahre nach der standesamtlichen Trauung besiegelte das Paar seine Liebe in St. Peter. Für die Zeremonie schuf der Schöpfer der Augsburgblume ein Kunstwerk.

Im Hallo Werner fing vor sechs Jahren alles an. Schon sechs Monate nachdem sich Bernhard und Lisa McQueen dort kennengelernt hatten, sagten sie im Jahr 2017 vor dem Standesbeamten "Ja" zueinander. Seitdem ist viel passiert. Lisa McQueen etablierte sich mit ihrem Café Kätchens in der Peutingerstraße, wurde in den Augsburger Stadtrat gewählt, kandidierte für "Die Partei" bei der Wahl zur Oberbürgermeisterin. Ihr Mann Berni, Schöpfer der Augsburgblume, musste mehr als zwei Jahre wegen illegaler Graffiti ins Gefängnis. Vor knapp einem Jahr kam er frei. Als sie sich am Donnerstag in der Kirche St. Peter vor Prälat Günter Grimme die Treue in guten wie in schlechten Zeiten versprechen, ist das auch deshalb ein ganz besonderer Moment. Denn harte Zeiten hat die junge Ehe der McQueens in den vergangenen Jahren einige erlebt.

Ein Banner symbolisiert die Liebesgeschichte der McQueens

Die dunkle Zeit der Inhaftierung ist auch auf dem Banner dargestellt, das Künstler Berni McQueen für die Zeremonie gestaltet hat und das während der Trauung im Altarraum hängt. Es soll die Liebesgeschichte der beiden symbolisieren. Vom Kennenlernen über das erste Date und die schweren Jahre im Gefängnis bis zur kirchlichen Hochzeit. Die, sagt Lisa McQueen, hätte es ohne die Inhaftierung vermutlich gar nicht gegeben. "Wir hatten bei der standesamtlichen Trauung schon eine wirklich schöne Feier. Aber wir wollten das einfach noch einmal besiegeln, nachdem er jetzt wieder da ist." So läuteten nun auf den Tag genau sechs Jahre nach dem ersten Ja-Wort die Hochzeitsglocken vom Perlachturm herunter.

Anstelle eines Brautstraußes trug die Braut einen Ring mit roter Blume am Finger. Den hatte Goldschmid und Nachbar Martin Ziegelmayr gestaltet, der als Trauzeuge der Braut die Hochzeit in St. Peter möglich gemacht hatte. Gemeinsam mit vielen Freunden und Verwandten ging es nach der Trauung weiter zum Fest in die Floßlände, wo die unerschütterliche Liebe der McQueens kräftig gefeiert wurde. Da musste die Stadtratssitzung an Nachmittag ausnahmsweise einmal ausfallen.

Berni McQueen war Anfang des Jahres zu Gast im Podcast "Augsburg, meine Stadt". Hier können Sie das Gespräch anhören:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch