Berry & Bowls eröffnet: Womit das neue Café in der Altstadt punkten will

Es ist Vormittag in der Augsburger Altstadt, das neue Café Berry & Bowls hat noch nicht geöffnet, trotzdem warten schon die ersten Kundinnen und Kunden. Vor der Tür werden gerade noch Lebensmittel angeliefert, dahinter wird sich in reger Betriebsamkeit auf den Tag vorbereitet.

Erst vor einer guten Woche hat das Lokal am Vorderen Lech offiziell eröffnet, zuvor hatte es bereits einen kleinen Testlauf während der Augsburger Sommernächte gegeben. Die Neugier der Augsburgerinnen und Augsburgerin sei groß, sagt Betreiber Ekrem Dogan, 27. In den ersten Tagen sei es zu einer Schlange gekommen, die „gefühlt die ganze Straße blockiert hat“, so Dogan, der das Café gemeinsam mit seiner Frau Talia Dogan, 26, führt.

Neues Café in Augsburg: Das Berry & Bowls setzt auf die Acai-Beere

Das Konzept: In erster Linie Acai-Bowls. Die Acai-Beere, die seit Jahren als Superfood gilt, zeichnet sich durch einen süßlichen Geschmack und einen hohen Gehalt an Nährstoffen aus. Im neu eröffneten Berry & Bowls sollen sich die Gäste ihre „Schüssel“ selbst zusammenstellen. Sie können aus mehreren Toppings wählen, darunter frische Maracuja oder Schokoladendrops. Demnächst wird es den Betreibern zufolge auch Dessert-Bowls geben. Dogan unterstreicht, dass es die große Auswahl sei, die das Berry & Bowls einzigartig mache. Denn ja, auch andere Cafés in der Stadt bieten bereits Acai-Bowls an. Auf der Getränkekarte wollen die Betreiber mit Varianten des populären grünen Tees Matcha punkten.

Icon Vergrößern Zu Besuch bei Berry & Bowls: Die Atmosphäre im Gastraum ist auf Behaglichkeit ausgerichtet. Foto: Anika Schäfer Icon Schließen Schließen Zu Besuch bei Berry & Bowls: Die Atmosphäre im Gastraum ist auf Behaglichkeit ausgerichtet. Foto: Anika Schäfer

Bei der Gestaltung des Lokals habe man bewusst auf Gemütlichkeit gesetzt, sagt der 27-Jährige. Wer zu Gast im Berry & Bowls isst, trifft auf helle Möbel, Kissen und Pflanzen.

Die Inhaber freuen sich, dass ihr Lokal auf so viel Interesse stößt und sie „bereits jetzt Stammkunden“ hätten. Nun wollen Ekrem und Talia Dogan sehen, wie es weitergeht. Mit der Zeit und mit der Erfahrung, die sie bezüglich ihrer Gastronomie sammeln, haben sie vor, das Konzept anzupassen.

Die Öffnungszeiten des Berry & Bowls

Geöffnet ist das Berry & Bowls nach eigenen Angaben dienstags, mittwochs und donnerstags von 11 bis 19 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 16 Uhr.