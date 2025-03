Berufsmesse informiert über Zukunftschancen

Wie geht es nach der Schule weiter und welcher Beruf passt zu mir? Antworten auf diese Fragen liefert die Berufsmesse „Fit for Job“, die am Samstag, 15. März 2025, von 9 bis 15 Uhr im Messezentrum Augsburg stattfindet.

Bei der größten Berufsinformationsmesse in Bayerisch-Schwaben präsentieren über 200 Aussteller mehr als 180 Ausbildungsberufe aus Handel, Handwerk, Produktion und Dienstleistung. Besucherinnen und Besucher können direkt mit Unternehmen, Schulen und Bildungsträgern ins Gespräch kommen, Berufsbilder erkunden und an Mitmachaktionen teilnehmen. Ein Vortragsprogramm ergänzt das Angebot.

Viele Betriebe hätten offene Stellen zu besetzen und freuten sich über Interessenten, heißt es seitens der Handwerkskammer für Schwaben (Hwk) und der IHK Schwaben, die die „Fit for Job“ gemeinsam veranstalten. „Die Messe ist die Gelegenheit, um Kontakte zu Unternehmen und möglichen Arbeitgebern zu knüpfen“, so Volker Zimmermann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Hwk. Bei der Vielzahl an Berufen sei für jedes Talent und Interesse etwas dabei, ist Christian Fischer, Leiter der Abteilung Ausbildung bei der IHK überzeugt.

Der Eintritt zur Messe ist frei, es müssen allerdings vorab kostenlose Tickets gebucht werden. Alle Informationen dazu und rund um die Messe gibt es unter www.fitforjob-augsburg.de (AZ)