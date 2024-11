Beschäftigte in Augsburg wollen mehr Geld

Die ganze Woche über ruft die IG Metall in den bayerischen Metall- und Elektrobetrieben die Beschäftigten zu Warnstreiks auf. Auch in Augsburg finden entsprechende Kundgebungen statt. Am Dienstag waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Renk (Bild), Premium Aerotec und Faurecia aufgerufen, sich an der Aktion der Gewerkschaft zu beteiligen.

Den Auftakt der Warnstreik-Woche in Augsburg hatten am Montag bereits Beschäftigte von MAN Energy Solutions, Manroland Goss web systems und MT Aerospace gemacht. Laut Gewerkschaft IG Metall nahmen rund 1000 Beschäftigte an diesem Warnstreik teil. „Die Leistungen der Beschäftigten müssen gesehen und geschätzt werden“, so Silvia Pröll, Betriebsrätin bei MAN Energy Solutions.

In der aktuellen Tarifauseinandersetzung fordert die IG Metall sieben Prozent mehr Lohn und Gehalt sowie 170 Euro pro Monat mehr für Azubis. Bei Arbeitgebern stoßen die Forderungen in dieser Höhe auf Unverständnis. In der aktuellen Wirtschaftslage seien diese deutlich überzogen und unrealistisch, heißt es.