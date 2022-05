Beschwerden über Lärm und Müll: Stadt diskutiert mit Ludwigstraßen-Anwohnern

Plus In den vergangenen zwei Sommern wurde die Augsburger Ludwigstraße gesperrt und von Gastro-Besuchern genutzt. Das führte zu Beschwerden. Wie es eine Lösung geben kann.

Die Ludwigstraße soll wie in den vergangenen beiden Jahren Teil des Stadtsommers werden. Wie das in diesem Jahr konkret aussehen könnte, wird diskutiert. Aufgrund der Corona-Pandemie war die Ludwigstraße im Sommer teilweise für den Durchgangsverkehr gesperrt worden. Der Besucherstrom habe entzerrt werden können. Anwohner klagten über Lärm und Müll. Kürzlich fand ein Gespräch mit 35 Anwohnern und Gastronomen im Weissen Lamm statt, um Probleme anzusprechen und Gestaltungsmöglichkeiten auszuloten.