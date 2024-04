Besichtigung mal anders: Maklerfirma lädt zu Party in Millionen-Villa

In Augsburg-Göggingen wird eine Luxusimmobilie zur Bühne eines außergewöhnlichen Events. Ein Maklerunternehmen will damit neue Wege in der Vermittlung gehen.

Dass Besitzer ihre leer stehende Luxusimmobilie für eine Party zur Verfügung stellen, kennt man eigentlich nur aus dem Fernsehen. Am Mittwochabend ist aber genau das auch in Göggingen geschehen. Rund 200 Gäste, die vom Maklerunternehmen Von Poll eingeladen worden waren, feierten auf 345 Quadratmetern im Römerweg. Doch das Feiern allein stand nicht im Mittelpunkt.

Für die Maklerfirma sei es bundesweit das erste Mal, dass eine leer stehende Luxusimmobilie für ein solches Event genutzt wurde, erklärt Gabriele Gräf, Leiterin der Niederlassung Augsburg. Neben der Möglichkeit, das eigene Unternehmen zu präsentieren, hoffe man natürlich, unter den Gästen einen möglichen Käufer zu finden.

Teils war die Luxus-Villa im Augsburger Stadtteil Göggingen vorab eingerichtet worden. Foto: Peter Fastl

Maklerunternehmen veranstaltet Party als Besichtigungstermin in Augsburg

Mit einem Kaufpreis von 2,1 Millionen Euro liegt die Villa im Luxussegment. Laut Gräf gibt es in der Region nur zehn bis 15 Immobilien in dieser Preisklasse – vor allem in Göggingen und im Spickel, aber etwa auch am Kobel in Neusäß. Die Klientel sei da, sagt sie, die Vermarktung einer solchen Immobilie dauere in der Regel aber rund ein Jahr. Denn Kundinnen und Kunden in diesem Preissegment hätten genaue Vorstellungen.

Das Haus im Römerweg, Baujahr 1966, steht auf einem mehr als 1100 Quadratmeter großen Grundstück, verfügt über acht Zimmer, eine große Küche, zwei Bäder, sowie einen Hobby- und Partyraum. Das Highlight im Erdgeschoss sind die bodentiefen Fenster entlang des L-förmigen Baus, die von jedem Zimmer aus einen Blick in den Garten ermöglichen.

13 Bilder Luxus in Bildern: Einblick in einige der teuersten Villen im Augsburger Land Foto: Marcus Merk

Teure Immobilie: Luxusvilla in Göggingen soll 2,1 Millionen kosten

Um den Gästen einen Eindruck zu vermitteln, wie die einzelnen Räume genutzt und gestaltet werden könnten, waren einzelne Zimmer eingerichtet worden. Ob an diesem Abend bereits die neuen Eigentümer in dem Haus mitgefeiert haben, ist offen.

Lesen Sie dazu auch