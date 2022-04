Besucher schläft im Fitnessstudio in Augsburg ein

Die Feuerwehr wird in die "Muckibude" zum eingeschlossenen Kunden gerufen, doch die Putzfrau des Fitnessstudios war schneller.

Hat er vielleicht zu heftig trainiert? Der Besucher eines Fitnessstudios in der Innenstadt war jedenfalls in der Nacht zum Dienstag im Ruhebereich der "Muckibude" eingeschlafen. Als der Mann bemerkte, dass er ganz alleine im Fitnessstudio geschlafen hatte und „plötzlich“ alle Türen verschlossen waren, löste er den Notruf aus.

Gegen 3.15 Uhr machte sich die Berufsfeuerwehr auf den Weg ins Studio, wo sie zunächst vor verschlossener Tür stand. Die Einsatzkräfte lösten die Brandmeldeanlage aus und konnten so über das freigegebene Schlüsseldepot den Generalschlüssel fürs Gebäude entnehmen und die Eingangstür aufsperren. Sie trafen den ausgeschlafenen Kunden übrigens nur noch kurz an. Die Putzfrau hatte ihn bereits befreit, so die Feuerwehr. (bau)