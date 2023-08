Die Besucherzahl beim Bürgerfest bleibt weiterhin offen

Plus Drei Wochen nach Ende der Veranstaltung werten die "Historischen" weiter das Zahlenmaterial aus. Beim Stadtfest dagegen herrscht bereits mehr Klarheit.

Nach einer mehrjährigen Pause feierte Augsburg im August wieder ein historisches Fest. Fünf Tage lang wurde entlang der Stadtmauer in der Thommstraße gefeiert. Das Wetter spielte allerdings nicht mit: Zwei Tage waren nahezu komplett verregnet. Veranstaltet wurde das Fest von der Interessensgemeinschaft (IG) Historisches Augsburg. Die kann auch drei Wochen nach Ende des Festes bislang nicht beziffern, wie viele Gäste da waren. "Wir sind wir noch immer am Überprüfen der Besucherzahlen", sagt Vorstandsmitglied Michael Beltran. Dies gestaltet sich nach seinen Worten recht schwierig, "da hier einige Fehler von den vielen ehrenamtlichen Helfern gemacht wurden und wir jetzt jede übrige Eintrittskarte zählen müssen".

Das historische Augsburg feiert: Der Start des Bürgerfests in Bildern

Man warte nun auf die vollständige Abrechnung. Kalkuliert hatte die Interessengemeinschaft mit 15.000 Besuchern. Nach früheren Angaben lag der Etat für das Bürgerfest bei 125.000 Euro. Aufgrund der schlechten Witterung zeichnet sich aber ab, dass die angestrebte Besucherzahl nicht erreicht wird. Beltran sagt: "Wir wollen Fakten schaffen." An Spekulationen beteilige man sich nicht. Unabhängig von der Besucherzahl betont der, dass das Fest war für die Historischen "ein großer Erfolg" gewesen sei. Es habe die Gemeinschaft der Vereine wieder gestärkt: "Sowohl Händler und Gastronomen, als auch Künstler und Vereine haben ausnahmslos erklärt, dass dieses Fest sehr schön war."