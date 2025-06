Betonklötze und stundenlange Tramausfälle: So massiv wurde der CSD geschützt

Mehr als 3000 Personen feierten am Samstag ausgelassen beim Christopher Street Day (CSD) in Augsburg. Sie zogen in einer Parade durch die Innenstadt und versammelten sich vor einer großen Bühne am Rathausplatz. Kunden von Bus und Tram dürften weniger erfreut gewesen sein. Der Nahverkehr in der Innenstadt war stundenlang ausgebremst. Auf zwei Tramlinien fuhren Ersatzbusse bis 20 Uhr. Zwischenfälle gab es am Samstag nicht. Die massiven Sicherheitsvorkehrungen sorgen im Nachgang aber für Gesprächsstoff.

Michael Hörmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Frank Pintsch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis