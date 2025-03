Betreiber der legendären Augsburger Disco Karat ist tot

Der Name Meisinger hatte in der Augsburger Gastro-Szene in den 1970- und 1980er-Jahren einen klangvollen Namen. Das Le Chat, später dann das Karat in der Bahnhofstraße oder das Go-Go in Pfersee gehörten zu den Nobeldiscos in dieser Zeit. Die Meisingers, das waren Lilo und die Zwillinge Heinz und Herbert. Nachdem Lilo Meisinger im Jahr 2015 gestorben ist (sie war zuletzt die Besitzerin der Delfter Stube) und Herbert Meisinger im vergangenen Jahr bestattet wurde, ist vor Kurzem auch Heinz Meisinger im Alter von 81 Jahren in seiner Wahlheimat Brasilien verstorben.

Wolfgang Langner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfersee Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis