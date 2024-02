Betreiber des Café Dede eröffnen Café Nene im Liliom: Was sie planen

Plus Zum Café Dede in der Augsburger Altstadt gesellt sich ein neues Café. Im Kino Liliom eröffnet zum 3. Februar das Café Nene. Worauf sich Kunden bald freuen können.

Türkisch-Deutsches Familienerbe trifft auf gemütliche Wohnzimmeratmosphäre: Zum ersten Februar wird das Café Nene im Kino Liliom eröffnen. Die Betreiber des stadtbekannten Café Dede gegenüber des Brechthauses in der Altstadt haben sich Ende Dezember 2023 bereit erklärt, den Gastronomiebetrieb im altehrwürdigen Kino zu übernehmen.

"Wir haben das Inserat des Kinos gelesen, uns die Location angeschaut und waren dann sofort überzeugt", sagt Furkan Ugurlu, der zusammen mit seinen vier Geschwistern bereits das Café Dede betreibt. 'Dede' ist Türkisch und bedeutet Opa auf Deutsch. Der Großvater der Familie kam 1961 als Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland und baute sich hier etwas auf. Zu dem 'Dede' gesellt sich jetzt noch 'Nene', was auf Deutsch Oma bedeutet.