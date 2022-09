Betroffene von schweren Corona-Impfnebenwirkungen brauchen mehr Hilfe

Plus Schwere Nebenwirkungen nach einer Corona-Impfung dürfen kein Tabuthema sein. Zu oft werden Betroffene noch allein gelassen. Auch in Augsburg braucht es mehr.

Nicht, dass Missverständnisse aufkommen: Die Corona-Impfung ist eine Erfolgsgeschichte. Es gibt keinen Zweifel daran, dass sie etlichen Menschen das Leben gerettet hat und weiter Leben retten wird, auch in Augsburg. Die Wahrscheinlichkeit, damit gut vor einem schweren Krankheitsverlauf geschützt zu sein, ist sehr hoch. Mit dieser Chance ging aber von Anfang an auch ein Risiko einher – ein so geringes wie bekanntes: Die Impfung kann in sehr seltenen Fällen zu schweren Nebenwirkungen führen. Diese Fälle werden immer sichtbarer, was zu erwarten war. Trotzdem sind Betroffene noch viel zu häufig auf sich gestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

