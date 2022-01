Betrüger am Telefon: Augsburger Seniorin wird um 60.000 Euro gebracht

Plus Kriminelle bringen ältere Menschen mit perfiden Maschen um viel Geld. Eine 87-Jährige aus dem Univiertel ist nun um zehntausende Euros betrogen worden. Was die Polizei rät.

In diesen Tagen gehen bei Menschen im Stadtgebiet Augsburg und dem Umkreis offenbar zahlreiche Anrufe von Betrügern ein. Wie die Polizei berichtet, nutzen die mutmaßlichen Kriminellen bekannte Betrugsmaschen und geben sich dabei etwa als Polizeibeamte aus. "Es ist anzunehmen, dass auch Legenden vom 'falschen Staatsanwalt' bis hin zum Enkeltrick verwendet werden", teilt ein Polizeisprecher mit.