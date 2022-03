"Schockanruf" bei 76-jähriger Augsburgerin: Betrüger erbeuten 50.000 Euro

Der Augsburger Polizei werden vermehrt betrügerische Anrufe gemeldet. Bei einer 76-Jährigen hatten die Täter Erfolg - und brachten sie um 50.000 Euro.

In Augsburg häuften sich am Donnerstag betrügerische Anrufe, angefangen von falschen Polizeibeamten über Schockanrufe bis hin zu falschen Enkeln. Bis zum Mittag meldeten 35 Seniorinnen und Senioren solche Anrufe der Polizei, die glimpflich ausgingen und es zu keinem Vermögensschaden kam. Am Mittwoch hatten die Täter aber Erfolg.

So schützen Sie sich vor Betrugsmaschen 1 / 5 Zurück Vorwärts Sie sollten sich immer vergewissern, mit wem Sie es tatsächlich zu tun haben: ob an der Haustüre, am Telefon oder im Internet.

Betroffene sollten bei einem Anruf sofort den Kontakt abbrechen. Auf Geldforderungen, rät die Polizei, sollen Sie nicht eingehen.

Wer den Verdacht hat, einen Kontakt zu einem Betrüger gehabt zu haben, sollte umgehend die Polizei kontaktieren.

Hauseingänge bei Mehrfamilienhäusern sollten nach Angaben der Beamten tagsüber geschlossen sein. Bevor Sie die Türe öffnen, so die Polizei, sollten Sie überprüfen, wer ins Haus will.

Auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück rät die Polizei bewusst zu achten.

Gegen 16.30 Uhr brachten bislang unbekannte Täter eine 76-jährige Frau im Herrenbach um ihr Geld. Sie gaukelten der Geschädigten am Telefon vor, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Damit die Tochter wieder entlassen werden könne, müsste die Geschädigte 100.000 Euro an den Ehemann der getöteten Person bezahlen. Da die Geschädigte einen so hohen Geldbetrag nicht zuhause hatte, einigten sie sich auf 50.000 Euro. Einer der Täter erschien daraufhin an der Wohnanschrift der Geschädigten und ließ sich das Geld in einem Kuvert aushändigen.

Erst als die Geschädigte später bei ihrer Tochter anrief, flog der Schwindel auf. Mit weiterem Auftreten der Betrüger müsse nach wie vor gerechnet werden, so die Polizei. (ziss)