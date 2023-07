Betrüger knöpft verliebter Frau 30.000 Euro ab: Freispruch am Amtsgericht

Um Liebe, Betrug und angebliche Geldwäsche ging es bei einem Prozess am Augsburger Amtsgericht. Der Verteidiger war über den Freispruch seines Mandanten selbst überrascht.

Alles spricht dafür, dass der Angeklagte an diesem Vormittag vor dem Amtsgericht verurteilt wird. "Ich hätte darauf gewettet", gesteht nach dem Prozess sein Verteidiger Klaus Rödl. Warum es anders kommt, ist die aberwitzige, zugleich berührende Geschichte einer alleinstehenden, sich nach Liebe sehnenden Frau.

Die 55-Jährige aus Bingen am Rhein hat, wie sie später der Polizei erzählt, im Jahr 2020 im Internet einen Mann namens Butler kennengelernt. Beide schmieden Pläne, er will zu ihr nach Deutschland kommen, will ein Privatflugzeug chartern. Eines Tages berichtet ihr Freund von einer Reise nach Russland, wo er sich mit einem Oligarchen getroffen habe. Dieser Russe habe ihm mehrere Goldbarren geschenkt, die er bei dem geplanten Besuch bei ihr mitnehmen wolle. Doch, und hier kommt einem die Geschichte aus den Medien nur allzu bekannt vor, gebe es ein Hindernis. Er könne im Moment die fälligen Zollgebühren für die Goldbarren nicht zahlen, behauptet Butler, weil er auf sein Konto gerade nicht zugreifen könne. So kommt es, dass ihm die verliebte Frau, die als medizinische Angestellte arbeitet, am 16. August 2021 die verlangten 30.000 Euro auf das genannte Bankkonto überweist. Am selben Tag, gestückelt in drei Tranchen. Professionelle Betrüger wissen, bei höheren Geldbeträgen sind Banken verpflichtet, eine Geldwäsche-Verdachtsanzeige zu machen.

Betrug in Augsburg: Richter macht deutlich – dem Angeklagten droht Gefängnis

Wo der vermeintliche Herr Butler heute steckt, ob es ihn unter diesem Namen überhaupt gibt, ist nicht bekannt. Dafür stand jetzt der Inhaber des Kontos, auf das die 30.000 Euro gingen, vor Amtsrichter Christoph Prinke. Angeklagt der Geldwäsche. Der 28-Jährige, ein eingebürgerter Nigerianer, der in Augsburg lebt, verweigert die Aussage. Sein gutes Recht, merkt Richter Prinke an, um dann darauf hinzuweisen, welche Konsequenzen das Schweigen für den Angeklagten haben könnte. Ihm drohe Gefängnis. Denn vieles spreche für einen typischen Fall von Geldwäsche. Und, fügt der Richter eindringlich hinzu: "Für Sie schaut es im Moment nicht gut aus."

Doch der junge Mann, der sein blütenweißes Hemd über der Hose trägt, gibt sich unbeeindruckt, schweigt. Die Wende kommt überraschend mit der letzten Zeugin, der Geschädigten. Das Geld habe sie einzig zu dem Zweck gegeben, bekennt die Frau, "damit es zu dem Treffen kommt. Mit oder ohne Gold." Die Frage des Richters, ob es eine Vereinbarung gebe, wann ihr Bekannter - auch die Zeugin verwendet inzwischen diesen Begriff - das Geld zurückzahlen solle, verneint die Angeklagte. "Darüber ist nie gesprochen worden. Ich habe darauf gehofft. Menschen mit Anstand tun so etwas."

Irgendwann, so erzählt sie weiter, habe sie kapituliert. Sie brach den Kontakt von sich aus ab. "Ich habe seine Geschichten, seine ausweichenden Antworten auf ihre Frage, wann er denn endlich kommt, nicht mehr geglaubt." Heute ist sie die Dumme, sitzt auf einem Schuldenberg von 38.000 Euro, den sie bei ihrer Sparkasse in monatlichen Raten von 500 Euro abstottert. In Wahrheit hat sie ihrem Internetfreund noch mehr Geld zugesteckt als angeklagt.

"Starke Zweifel" an der Unschuld des Angeklagten

Und wie ist der Angeklagte angesichts dieses ehrlichen Bekenntnisses zu verurteilen? Handelt es sich juristisch gesehen eher um eine Schenkung statt um Betrug? Vielleicht. Minutenlang wälzen der Richter und Staatsanwalt Sebastian Ehinger Gesetzestexte. Wenn keine Vortat vorliegt, wirft Anwalt Rödl ein, könne sein Mandant für die angeklagte Mitwirkung auch nicht bestraft werden. Dem schließen sich erkennbar widerstrebend Ankläger und Gericht an. Er habe, bekennt Richter Prinke im Urteil, "starke Zweifel" an der Unschuld des Angeklagten. Doch wenn tatsächlich der Nachweis für die Schuld nicht gelingt, so die allgemeine Rechtsprechung, ist dieser freizusprechen. Schon die alten Griechen und Römer urteilten: In dubio pro reo – im Zweifel für den Angeklagten.