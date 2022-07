Betrüger rufen bei älteren Augsburgern an

Die Polizei meldet erneut eine Welle von Telefonbetrügereien im Augsburger Stadtgebiet. Auf eine WhatsApp-Nachricht fiel eine Frau herein.

Die Betrugsversuche am Telefon wurden am Dienstag in Augsburg registriert. Anwohner der Stadtteile Haunstetten und Spickel erkannten jedoch die Maschen über Telefon und WhatsApp. Hier kamen die Betrüger nicht weiter, da die potenziellen Opfer im Alter von 80 und 89 Jahren das Gespräch umgehend beendeten und zum Teil die Handynummer blockierten.

Anders verlief die Kontaktaufnahme mit einer 74-Jährigen aus Lechhausen. Die Frau wurde via WhatsApp von der vermeintlichen Tochter um die Begleichung von offenstehenden Rechnungen gebeten. Sie überwies einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Nachdem die Betrüger nicht locker ließen und höhere Geldsummen forderten, wurde die Frau allerdings misstrauisch. Sie kontaktierte die Tochter über die ihr bekannte Rufnummer. Der Betrug wurde somit klar, es wurde Anzeige erstattet. (ina)