Betrug mit Vignetten: Polizei warnt vor krimineller Masche

Im Bereich der Augsburger Innenstadt ist es am vergangenen Wochenende zu zwei Anzeigen wegen Vignettenbetruges gekommen. „Im Hinblick auf die derzeitigen Osterferien und den damit einhergehenden Reiseverkehr warnt die Polizei vor Betrug mit Vignetten“, heißt es von den Ermittlern. In den beiden aktuellen Fällen wollten die Geschädigten die Vignetten im Internet kaufen. Hierbei landeten sie jedoch auf Internetseiten von sogenannten Fakeshops, also Homepages, die lediglich den Anschein erwecken, von Händlern betrieben zu werden. Hier wurden den Opfern jeweils Geldbeträge im mittleren dreistelligen bis hin zu vierstelligen Eurobereich abgebucht wurden. (jaka)

