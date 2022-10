Betrugsverdacht: Mann soll im Namen von Hospizgruppe Spenden sammeln

Die Augsburger Hospizgruppe Albatros schlägt Alarm: In ihrem Namen soll ein Betrüger unterwegs sein und Spenden sammeln. Wozu die Polizei bei Verdachtsfällen rät.

Im Raum Augsburg ist offenbar ein Betrüger unterwegs, der im Namen der Augsburger Hospiz-Gruppe Albatros Spenden sammelt. Nach Auskunft von Renate Fach, Leiterin des Hospizes, soll der Mann zuletzt Ende September in der Keplerstraße im Stadtteil Haunstetten sowie am vergangenen Mittwoch, 19. Oktober, in der Hugo-Wolf-Straße in Neusäß in Erscheinung getreten sein. Dabei habe er an Haustüren geklingelt und um Spenden für ein angeblich geplantes Kinderhospiz gebeten. "Wir planen weder ein Kinderhospiz noch würden wir jemals an Türen um Spenden bitten", betont Flach. "Wir sind erschüttert und erstatten Anzeige."

Betrug? Mann soll für das Augsburger Hospiz Albatros Spenden sammeln

Der Betrugsverdacht kam überhaupt erst auf, weil der Mann zufällig an zwei Mitglieder des Hospiz-Vereins geriet. Beschrieben wird er laut Flach als "älter, sehr gewandt, gut gekleidet und mit leichtem Württemberger Dialekt." Der Mann habe offenbar bereits im vergangenen Jahr in Neusäß vorgegeben, für das Hospiz ehrenamtlich Spenden zu sammeln.

Die Polizei betont auf Anfrage, derartige Verdachtsfälle, bei denen Spenden auf der Straße oder an Haustüren scheinbar zu Unrecht gesammelt werden, seien Einzelfälle. Sie kämen aber "in unregelmäßigen Abständen" auch in Augsburg vor. "Wir empfehlen, beim geringsten Zweifel nicht an der Haustüre oder auf der Straße zu spenden, sondern die Möglichkeiten von Überweisung oder Online-Spende zu nutzen", so ein Sprecher. "Sollte es sich offensichtlich um Betrüger handeln, sollen Betroffene nicht zögern und sofort die Polizei unter der 110 informieren."