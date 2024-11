Betrunken am Steuer unterwegs

Die Polizei hat am Wochenende zwei Autofahrer mit jeweils über einem Promille Alkohol im Blut aus dem Verkehr gezogen. Am Samstag gegen 22.30 Uhr beobachtete eine Streifenbesatzung, wie ein 55-jähriger Autofahrer in der Mühlhauser Straße bei Rot über eine Ampel fuhr. Bei der Kontrolle habe man dann „deutliche Ausfallerscheinungen“ festgestellt, so die Polizei. Daraufhin wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der 1,1 Promille ergab.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am frühen Sonntagmorgen um 4 Uhr in der Gögginger Straße fiel der Polizei bei einem 57-jährigen Autofahrer Alkoholgeruch auf. Hier ergab der Test 1,6 Promille. Beide Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (skro)