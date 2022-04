Betrunken auf dem E-Scooter: Polizei zieht Führerscheine ein

Zwei Männer sind in der Nacht auf Sonntag offenbar auf dem Heimweg angehalten worden.

Auch wer "nur" mit einem E-Scooter fährt, muss nüchtern sein. Welche Konsequenzen es hat, alkoholisiert zu fahren, bekamen am Wochenende zwei Männer zu spüren. Einer ist am Sonntag gegen 5.30 Uhr von einer Streife kontrolliert worden, als er auf einem E-Scooter in der Gögginger Straße unterwegs war. Während der Überprüfung nahmen die Beamten bei dem 35-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab schließlich einen Wert von knapp 1,4 Promille. Der 35-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer laufen jetzt Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr. Die gleichen Konsequenzen hat eine Fahrt für einen 34-Jährigen, der ein paar Stunden früher in der Bismarckstraße E-Scooter fuhr. Auch er roch nach Alkohol, der Test ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. (AZ)