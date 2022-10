Betrunken im Straßenverkehr unterwegs

Zweimal bekam es die Polizei in Augsburg mit betrunkenen Verkehrsteilnehmern zu tun. Ein Fahrradfahrer verletzte sich unter Alkoholeinfluss, ein Autofahrer geriet betrunken in eine Verkehrskontrolle.

Ein Schlangenlinien fahrender Fahrradfahrer wurde am späten Freitagabend in der Meringer Straße beobachtet. Wie die Polizei berichtet stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich so, dass er im Friedberger Krankenhaus wegen einer Platzwunde am Auge behandelt werden musste. Dort wurde ihm gleich noch Blut abgenommen, was eine Alkoholisierung von 1,5 Promille ergab. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr ist die Quittung, so die Beamten.

Gegen 2.30 Uhr am Sonntag wurde ein Autofahrer im Bereich der Kopernikusstraße kontrolliert. Hierbei konnten die Beamten bei dem 39-Jährigen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein daraufhin freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Auch bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. (att)