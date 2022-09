Polizei erwischt Betrunkene auf E-Scootern

Zweimal stellt die Polizei am Wochenende bei einer Verkehrskontrolle Alkoholgeruch bei E-Scooter-Fahrern fest. Sie werden angezeigt.

Zweimal hielt die Polizei am Wochenende alkoholisierte E-Scooter-Fahrer auf. Am Samstag gegen 00.30 Uhr wurde eine 35-jährige E-Scooter-Fahrerin am Willy-Brandt-Platz in der Innenstadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei der 35-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Die Fahrt war daher für die 35-Jährige beendet, sie erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Fragen und Antworten rund um die E-Scooter 1 / 9 Zurück Vorwärts Wer darf mit einem E-Scooter fahren? Einen E-Scooter ausleihen kann jeder ab 14. Jahren.

Ist ein Führerschein notwendig? Einen Führerschein oder eine Mofa-Prüfbescheinigung ist aktuell nicht notwendig.

Welche Ausstattung braucht ein verkehrstüchtiger E-Scooter? E-Scooter müssen mit zwei Bremsen, Klingel und Beleuchtung ausgestattet sein. Auch eine Versicherungsplakette ist Pflicht.

Wie schnell dürfen E-Scooter fahren? Die zugelassene Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 km/h.

Gibt es eine Helmpflicht? Nein, es gibt keine Helmpflicht. Polizei und ADAC empfehlen das freiwillige Tragen eines Helms.

Wo dürfen E-Scooter fahren? Fahren dürfen die E-Scooter auf Radwegen, Radfahrstreifen, Fahrradstraßen oder außerorts auch auf Seitenstreifen. Sollte kein Radweg vorhanden sein, ist das Fahren auf Gehwegen und Fußgängerzone nicht erlaubt.

Darf mehr als eine Person auf einem E-Scooter fahren? Nein, es darf nur eine Person fahren. Ein Mitfahrer ist nicht erlaubt.

Was gilt für Fahren unter Alkoholeinfluss? Es gilt die 0,5-Promille-Grenze. Wer mit diesem Alkoholwert E-Scooter fährt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Es kann ein Bußgeld erhoben oder der Führerschein entzogen werden.

Welche weiteren Verkehrsregeln muss ich beachten? Ohne Blinker muss Handzeichen gegeben werden. Auf gemeinsamen Flächen muss Rücksicht auf den Radverkehr genommen werden. Auf gemeinsamen Geh- und Radwegen haben Fußgänger Vorrang. Einbahnstraßen dürfen nur in Fahrtrichtung befahren werden. An E-Scooter dürfen keine Anhänger angebracht werden.



Am Samstag gegen 01.30 Uhr wurde bei einem 28-jährigen E-Scooter-Fahrer an der Haunstetter Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Während der Kontrolle wurde laut Polizei bei dem 28-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der 28-Jährige wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt. (ziss)