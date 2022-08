Betrunken mit fremdem Pkw unterwegs

Ein Mann vermisst sein Auto. Bei der Polizei erfährt er, dass damit ein anderer Mann betrunken gefahren ist.

Am Sonntag erstattete ein 31-jähriger Fahrzeugbesitzer Anzeige bei der Polizeiinspektion Augsburg 5. Der Grund: Er konnte seinen Pkw, den er zuvor in der Wertinger Straße abgestellt hatte, nicht mehr auffinden. Die Beamten recherchierten und fanden heraus, dass in den frühen Morgenstunden mit dem Mercedes eine Trunkenheitsfahrt begangen wurde. Ein 34-Jähriger hatte den Pkw mit knapp zwei Promille gesteuert und war in Lechhausen von der Polizei kontrolliert worden. Der Anzeigeerstatter kannte den 34-Jährigen nicht, sodass er zur Nutzung des Pkw auch keine Erlaubnis gegeben hatte. Den Pkw-Schlüssel konnte der 31-Jährige bei der Wache in Lechhausen abholen. Er hatte seinen Pkw aller Wahrscheinlichkeit nach nicht abgesperrt, und der 34-Jährige hatte dies für sich genutzt. Bei der Alkoholfahrt wurde der Mercedes an der Felge und dem Stoßfänger beschädigt. Der 34-Jährige muss sich nun laut Polizei wegen Trunkenheit im Verkehr und unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens verantworten. (bau)