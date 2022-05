Betrunken und mit Handy im Maserati unterwegs

Die Polizei fasst einen 51-jährigen Sportwagenfahrer in Oberhausen, der offenkundig zu viel Alkohol "getankt" hatte. Gestoppt wurde er aus einem anderen Grund.

Weil ein Maserati-Fahrer am Steuer mit dem Handy telefonierte, fiel er am Montagabend einer Polizeistreife in Augsburg-Oberhausen auf. Als er in der Kaltenhofer Straße angehalten wurde, stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch und eine verwaschene Aussprache bei dem 51-jährigen Fahrer fest, so die Polizei.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins waren die Folgen. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt. (eva)