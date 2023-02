Betrunkene Autofahrerin greift Polizisten an

Eine betrunkene Autofahrerin wurde bei einer Polizeikontrolle so rabiat, dass die Augsburger Polizei sie fesseln musste.

Eine Polizeistreife hat in der Nacht auf Sonntag gegen 2.15 Uhr in der Otto-Lindenmeyer-Straße eine Autofahrerin kontrolliert. Dabei nahmen die Beamten bei der 39-Jährigen Alkoholgeruch wahr. Ein Test sei nicht möglich gewesen, berichtet die Polizei. Deshalb habe man die Frau zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Fahrt verhielt sie sich laut Polizei äußerst unkooperativ und griff die Beamten an. Die 39-Jährige musste demnach für die weitere Fahrt gefesselt werden. Während der Blutentnahme wehrte sie sich und versuchte unter anderem, die Polizisten zu beißen, heißt es weiter im Bericht. Gegen die Fahrerin laufen jetzt Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (ina)