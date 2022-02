Betrunkene Autofahrerin meldet Unfall selbst bei der Augsburger Polizei

Eine 22-Jährige hat drei andere Autos in Haunstetten angefahren und sich selbst bei der Polizei gemeldet. Jetzt ist sie ihren Führerschein los.

Am Freitag gegen 0.30 Uhr meldete sich eine 22-jährige Fahrzeugführerin bei der Polizei und gab an, in der Tattenbachstraße in Haunstetten einen geparkten Pkw angefahren zu haben. Die hinzugerufene Streife stellte fest, dass die 22-Jährige nicht nur einen, sondern drei geparkte Autos touchiert hatte.

Drei Autos in Haunstetten angefahren: Polizei schätzt Schaden auf 12.000 Euro

Durch den Aufprall sei die Vorderachse des eigenen Autos der 22-Jährigen gebrochen, teilt die Polizei mit. An den geparkten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.

Zudem bemerkten die eingesetzten Beamten, dass die Unfallverursacherin nach Alkohol roch. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille. Die Polizeibeamten nahmen die 22-Jährige zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle und stellten den Führerschein sicher. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (möh)