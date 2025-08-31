Betrunkene E-Scooter-Fahrerin fährt gegen Auto und verletzt sich

Am Samstag gegen 22.40 Uhr ist eine betrunkene 25-jährige E-Scooter-Fahrerin in der Rehlingenstraße gegen ein geparktes Auto gefahren und dabei gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, war die junge Frau mit einem 30-jährigen, ebenfalls angetrunkenen E-Scooter-Fahrer unterwegs. Beim Sturz verletzte sich die 25-Jährige am Kopf. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von über 1,8 Promille und bei dem 30-Jährigen einen Wert von rund einer Promille. Wegen der Verletzung wurde die 25-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die 25-Jährige sowie wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 30-Jährigen. (klijo)
Augsburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden