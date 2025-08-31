Icon Menü
Augsburg: Betrunkene E-Scooter-Fahrerin fährt gegen Auto und verletzt sich

Augsburg

Die 25-Jährige war zusammen mit einem 30-Jährigen unterwegs. Dieser war ebenfalls angetrunken. Die Polizei ermittelt nun gegen beide.
    Eine 25-Jährige baute betrunken einen Unfall mit ihrem E-Scooter.
    Eine 25-Jährige baute betrunken einen Unfall mit ihrem E-Scooter. Foto: Christoph Soeder, dpa (Symbolbild)

    Am Samstag gegen 22.40 Uhr ist eine betrunkene 25-jährige E-Scooter-Fahrerin in der Rehlingenstraße gegen ein geparktes Auto gefahren und dabei gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, war die junge Frau mit einem 30-jährigen, ebenfalls angetrunkenen E-Scooter-Fahrer unterwegs. Beim Sturz verletzte sich die 25-Jährige am Kopf. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von über 1,8 Promille und bei dem 30-Jährigen einen Wert von rund einer Promille. Wegen der Verletzung wurde die 25-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die 25-Jährige sowie wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 30-Jährigen. (klijo)

