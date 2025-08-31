Betrunkene E-Scooter-Fahrerin fährt gegen Auto und verletzt sich

Am Samstag gegen 22.40 Uhr ist eine betrunkene 25-jährige E-Scooter-Fahrerin in der Rehlingenstraße gegen ein geparktes Auto gefahren und dabei gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, war die junge Frau mit einem 30-jährigen, ebenfalls angetrunkenen E-Scooter-Fahrer unterwegs. Beim Sturz verletzte sich die 25-Jährige am Kopf. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von über 1,8 Promille und bei dem 30-Jährigen einen Wert von rund einer Promille. Wegen der Verletzung wurde die 25-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die 25-Jährige sowie wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 30-Jährigen. (klijo)

Augsburg Stadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis