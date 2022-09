Betrunkene Frau tritt an Tram-Haltestelle gegen Mann, der am Boden liegt

Der Vorfall ereignet sich in der Ulmer Straße in Augsburg-Oberhausen. Zeugen der Tat waren erheblich alkoholisiert.

Ausgeufert ist eine Auseinandersetzung an einer Straßenbahn-Haltestelle im Augsburger Stadtteil Oberhausen: Mehrere Personen gerieten in Streit. Eine Frau trat mit dem Fuß auf ihr Opfer ein, das bereits am Boden lag. Der betroffene Mann flüchtete, bevor die Polizei seine Personalien aufnehmen konnte.

Die 22-Jährige hatte einen Wert von 1,5 Promille

Die Tat passierte am Donnerstag gegen 20.15 Uhr. Mehrere Zeugen an der Straßenbahnhaltestelle der Linie 2 in der Ulmer Straße (Höhe Hausnummer 2) verfolgten eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einer 22-Jährigen und einer bislang unbekannten männlichen Person. Die 22-Jährige habe mehrfach auf die am Boden liegenden Person eingetreten, hieß es.

Der männliche Geschädigte floh vor Eintreffen der Polizei. Bei einer Fahndung im Umfeld wurde er nicht mehr angetroffen. Laut Zeugenaussagen sei der Geschädigte in Richtung Tunnelstraße davongelaufen und mit einem schwarzen Pullover (Aufschrift „Disaster“) bekleidet gewesen. Die 22-Jährige sowie die anwesenden Zeugen waren allesamt alkoholisiert. Die 22-Jährige hatte einen Wert von 1,5 Promille.

Der genaue Tathergang muss noch im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wegen Körperverletzung geklärt werden. Hierzu werden Zeugenhinweise, insbesondere Feststellungen zur geflüchteten männlichen Person, unter 0821/323 2610 von der Polizeiinspektion Augsburg 6 erbeten.