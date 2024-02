Betrunkener attackiert Mann, pöbelt Passanten an und bremst Autos aus

Ein Betrunkener geht in einer Straßenbahn in Augsburg-Lechhausen auf einen 20-Jährigen los. Da er aggressiv und auffällig bleibt, greift die Polizei ein.

In einer Straßenbahn in Lechhausen hat ein 33-Jähriger am Samstagabend einem 20-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, stieg der stark betrunkene Mann gegen 20.45 Uhr in die Straßenbahnlinie 1 und setzte sich neben eine 21-Jährige. Dabei berührte er die junge Frau am Oberschenkel. Ihr 20-jähriger Begleiter versuchte daraufhin, den Mann von ihr wegzuziehen. Daraufhin schlug ihm der 33-Jährige mit der Hand ins Gesicht und verletzte ihn am Augsburg.

Betrunkener geht in Augsburg-Lechhausen auf Mann und Passanten los

Der Betrunkene stieg laut Polizei an der Haltestelle "Schlößle" aus, pöbelte dort Passanten an und bremste mehrere Autofahrer aus. Auch als eine Polizeistreife kam, verhielt sich der Mann aggressiv. "Da weitere Straftaten nicht auszuschließen waren, wurde der Mann in Gewahrsam genommen und in den Polizeiarrest gebracht", heißt es in der Mitteilung. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von mehr als 2,5 Promille ergeben. (kmax)