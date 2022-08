Betrunkener Autofahrer richtet Sachschaden von 55.000 Euro an

Zu später Stunde fuhr ein 25-Jähriger in der Firnhaberau gegen ein geparktes Auto. Die Wucht des Aufpralls sorgte für einen weiteren Zusammenstoß.

Ein 25-Jähriger hat jetzt jede Menge Ärger. Der Mann hatte einen Unfall verursacht. Kein Wunder: Er war stark alkoholisiert.

Nach Auskunft der Polizei passierte der Unfall am Sonntag gegen 23-15 Uhr. Ein BMW-Fahrer war auf der Schillstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Auf Höhe der 200er-Hausnummern in der Firnhaberau kam der Fahrer mit seinem Gefährt zu weit nach rechts ab und stieß gegen einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw.

Ein weiteres Fahrzeug wurde gegen einen Baum geschleudert

Durch die Wucht des Aufpralls prallte das geparkte Auto auf einen weiteren Pkw, der gegen einen Baum geschleudert wurde. Als Ursache für den Unfall dürfte laut den Ermittlungen der Polizeibeamten die hohe Alkoholisierung des Unfallfahrers infrage kommen. Er war laut Atemalkoholtest mit einem Wert von etwa 1,5 Promille unterwegs.

Der 25-Jährige verletzte sich bei dem Unfall nur leicht. Weitere Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 55.000 Euro. Nun muss sich der Pkw-Fahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (möh)