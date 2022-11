Augsburg

vor 47 Min.

Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall – und uriniert an Polizei-Gebäude

Ein 39-Jähriger baut nicht nur betrunken einen Unfall – er pinkelt an das Gebäude des Polizeipräsidiums und spuckt in Richtung der Polizisten. Die Nacht verbringt er in Arrest.

Ein Zeuge beobachtete am Montag gegen 23.30 Uhr, wie ein Pkw-Fahrer auf einem Parkplatz an der Haunstetter Straße auf Höhe der zweistelligen Hausnummern gegen einen dort geparkten Pkw fuhr. Anstatt die Polizei zu informieren, entfernte sich der Unfallverursacher von dem Ort, weshalb der Zeuge zum Telefon griff. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Pkw-Fahrer gefunden und einer Kontrolle unterzogen. Dabei habe sich der 39-jährige Mann äußerst unkooperativ gezeigt, was wohl an seiner Alkoholisierung lag. Ein Atemalkoholtest ergab denn auch einen Wert über 1,5 Promille. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme auf der Dienststelle durchgeführt. Daraufhin entließen die Beamten den 39-Jährigen, der gegen das Gebäude des Polizeipräsidiums urinierte. Als zwei Polizeibeamte ihn darauf ansprachen, spuckte der Betrunkene in deren Richtung, habe sie jedoch nicht getroffen, heißt es. Da er sich weiterhin nicht beruhigen ließ, wurde er im Anschluss in Gewahrsam genommen und musste die Nacht im Polizeiarrest verbringen. Gegen den 39-Jährigen wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht und Beleidigung ermittelt. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf 3500 Euro geschätzt. (bau)

