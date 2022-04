Betrunkener Autofahrer wollte Polizei austricksen - es blieb beim Versuch

Ein 63-jähriger Mann hatte Angst vor einer Verkehrskontrolle. Die Beamten wussten danach, warum er so handelte.

Allen Grund – zumindest aus seiner Sicht - hatte am Donnerstag gegen 23 Uhr ein Autofahrer, der in der Friedberger Straße eine dort eingerichtete Polizeikontrollstelle elegant umfuhr. Durch die allgemeine Verkehrskontrolle hatten sich bereits mehrere Fahrzeuge in einer kleinen Schlange gesammelt. Diese versuchte ein 63-jähriger Audi-Fahrer zu umgehen, indem er halbseitig auf dem Gehweg an den wartenden Autos und der Polizeistreife vorbeifuhr.

Die Polizei verfolgte den Audi-Fahrer und hielt ihn kurz nach der Kreuzung Augsburger Straße/Chippenham-Ring an. Der 63-Jährige wirkte nervös und konnte offenbar nur schwer den Anweisungen der Beamten folgen, was bei einem vorläufig gemessenen Alkoholwert von über 0,8 Promille nicht verwunderlich war.

Der genaue Alkoholwert des Mannes steht noch nicht fest

Zur Ermittlung der genauen Alkoholisierung sei eine Blutentnahme im Friedberger Krankenhaus angeordnet worden, nachdem der Fahrer mit Desinfektionsmittel im Mund die Atemalkoholmessung mutmaßlich verfälschen wollte, so die Polizei. Vom Ergebnis der Blutprobe hängt es nun ab, ob aus der Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz (ab 0,5 Promille bis 1,1 Promille – ohne Unfall und sonstige Ausfallerscheinungen) möglicherweise noch eine Straftat (Trunkenheit im Straßenverkehr) nach dem Strafgesetzbuch wird. (möh)